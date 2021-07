Odpočívaj v pokoji, Írska krčma

Írsko je jediná krajina v EÚ ktorá ešte stále nedovolila ľuďom navštevovať reštaurácie či krčmy. Očkovacie preukazy nemáme, cestovať nesmieme a vy si myslíte že to máte na Slovensku ťažké...

Do reštrikcií kvôli Covidu sme vstúpili v polovici marca 2020. O dva týždne neskôr sa zavreli reštaurácie a krčmy. Odvtedy boli raz otvorené, s veľmi prísnymi pravidlami. Ľudia si napríklad museli objednať jedlo za najmenej 9 Euro, aby si k nemu mohli objednať pivo. A nesmeli byť vnútri dlhšie ako 105 minút. Lebo vírus mal nielen stopky, ale vedel aj počítať do desať. Pred Vianocami sa to tu uvoľnilo, ale hneď po sviatkoch prišla ďalšia vlna, horšia ako prvá. Ukázalo sa, že sme sa na ďalšiu vlnu vôbec nepripravili a nezvýšili počet nemocničných lôžok a personálu.

Päť mesiacov sme boli zamknutí doma. Okrem nevyhnutných dôvodov sme nesmeli ďalej ako 5 km od domu, a ako ukázali pokuty pre ľudí, ísť sedem kilometrov aby ste kúpili mandľové mlieko lebo miestny obchod ho nemá a vy máte alergiu na laktózu nebol nevyhnutný dôvod. Tieto reštrikcie priniesli so sebou veľa absurdných prípadov. Obchody smeli predávať hračky pre psov, ale nie pre deti. Detské oblečenie či spodné prádlo nebolo nevyhnutné, ale spotrebná elektronika bola. Zdravotná prechádzka v okruhu 5 km bola v poriadku, ale ak ste počas nej položili kvety k pamätníku, išlo o politický aktivizmus a pokutovali vás. A reštaurácie a krčmy museli ostať zatvorené.

V máji sa začali roztápať ľady. Mali sme okolo 500 nových prípadov denne, a vláda rezignovala na to, že sa to niekedy zníži (v súčasnosti mávame medzi 300 a 500 prípadmi a sme na štvrtom mieste v rámci EÚ v počte nových nákaz na milión obyvateľov). Výdaj jedla a nápojov bol postupne povolený a obchody boli pootvárané. Vláda prišla s heslom „Leto vonku“, aby sa ľudia stretávali v uliciach a parkoch, a nie v domoch. A tak sa ľudia začali stretávať. Davy v Dubline lámali rekordy, a spúšť ktorú po sebe zanechali prinútila radnicu aby začala zatvárať parky a časti pešej zóny. Dublinská radnica totiž už dlhodobo presadzuje stratégiu aby vytlačila ľudí z centra a dovolila im späť iba za prácou a na nákupy. Preto za posledných desať rokov odstránili všetky verejné záchody a vyše 2000 odpadkových košov. Hovorca radnice pred mesiacom priamo povedal že tak urobili aby „odradili ľudí od návštevy Dublinu“. Po ľuďoch v uliciach teda ostalo množstvo odpadu. Papierového, plastikového aj biologického.

Vláda zareagovala tým že najskôr povolila reštauráciám a krčmám obsluhovať zákazníkov pri stoloch vonku. Takýchto miest je pomerne málo, a okrem toho sa polícia vyjadrila že môže pokutovať podniky ktoré podávajú alkohol vonku, lebo na to nemajú povolenie (vláda už narýchlo schválila návrh zákona, ktorý dočasne dovolí obsluhovať ľudí alkoholom pred dverami podniku). Okrem toho, jesť vonku je povolené iba pre reštaurácie s obsluhou. Napríklad, stoly pred McDonaldom ostávajú zatvorené, a aby ľudia náhodou nejedli vonku vôbec, lavičky spred nákupných centier boli odstránené a v meste sú postupne vymieňané za oveľa menej pohodlné typy kde človek dlho neobsedí. Našťastie sa 5. júla mali krčmy a reštaurácie otvoriť úplne. Ľudia by si mohli sadnúť aj vnútri.

Týždeň pred otvorením zasadla vláda a rozhodla pozdržať otvorenie podnikov o ďalšie dva týždne. Takisto jej podpredseda vyhlásil, že iba očkovaní ľudia budú môcť dnu. Toto sa stretlo s kritikou zo všetkých strán. Majitelia podnikov sa oprávnene sťažujú že už prijali pracovníkov a naplnili si sklady, keď vláda opäť zmenila plány. No najväčší problém vidia ľudia s podmienkou očkovania. Vláda už predtým sľúbila že vakcinačné preukazy sa budú používať iba pri cestovaní, a nie interne. Okrem toho, v čase rozhodnutia vlády sa iba začali očkovať 38-roční. Ak sa podniky otvoria o dva týždne, iba ľudia okolo 45 rokov a starší tam budú môcť ísť. Obsluhovať ich pritom môžu nezaočkovaní dvadsiatnici, ale boh ich chráň ak sa tam budú chcieť po práci najesť alebo napiť. Niektorí kritici tvrdia že toto je posledný klinec do rakvy mnohých, ak nie všetkých nezávislých podnikov.

Na tému vakcinačných preukazov: deň po vládnom rozhodnutí ich začať používať na prístup do reštaurácií podpredseda vlády priznal, že ešte tieto preukazy ani nezačali pripravovať. Ešte bude treba prijať príslušné zákony a rozhodnúť či „deti do 6 rokov dostanú výnimku“.

A tak ľudia robia to čo nesmú. Stretávajú sa v domoch. Cestujú do severného Írska kde sú podniky otvorené (vlaky do Belfastu sú cez víkendy vypredané). A všetci svorne nadávajú na vládu. Človek by povedal že to tu nemáme o nič horšie ako na Slovensku, ale pre krajinu s menej obyvateľmi a hrubým domácim produktom na obyvateľa trikrát vyšším, mať dvadsaťnásobne viac denných prípadov napriek najdlhším a v súčasnosti najprísnejším reštrikciám v EÚ je hanba.