V Írsku má Covid už aj politické obete

Írskom sa nedávno prehnal politický škandál ktorý stál troch vrcholných politikov svoje miesta, a ktorý odhalil zákulisie miestnej politickej kultúry.

V utorok 18. augusta Írska vláda rozhodla v rámci boja proti Covidu o sprísnení pravidiel pre stretávanie sa s ľuďmi. Okrem reštaurácií, kultúrnych zariadení a svadieb, všade sa znížil limit na ľudí v jednej miestnosti z 50 na 6. O deň neskôr však slávil parlamentný golfový klub 50 rokov vo veľkom štýle: golfovým turnajom a potom večierkom pre vyše 80 ľudí. Na ďalší deň Írske noviny písali o tomto porušení starých aj nových nariadení a oheň bol na streche. Z prítomných hostí okamžite odstúpili minister poľnohospodárstva, podpredseda senátu a najnovšie aj komisár Európskej Komisie pre obchod, Phil Hogan. Ôsmi poslanci stratili miesto v poslaneckých kluboch svojich strán. Írska televízia zrušila rokovanie s elitným novinárom o jeho vlastnej show. A pod najnovším sudcom najvyššieho súdu sa trasie stolička. To ešte nie je všetko: do pozornosti verejnosti sa dostávajú policajti a zástupcovia veľkých firiem.

Aby človek pochopil prečo tento večierok spôsobil také rozhorčenie, treba spomenúť reštrikcie ktoré sme tu mali alebo stále máme. Návštevy starších ľudí boli dlho zakázané, a organizované podujatia veľmi limitované. Írsko je v prvej desiatke Európskych krajín v počte mŕtvych z Covidu na milión obyvateľov, a vo veľkej miere išlo o starých ľudí. Ich rodiny nesmeli byť s nimi keď zomierali, a väčšinou ani na ich pohreboch. Aj teraz, keď je limit 6 ľudí na obydlie, sú rodinné oslavy zakázané. A zrazu sa tu objaví kopec politikov, ktorí tieto nariadenia ignorujú, čakajú že im to prejde, a keď sa o nich píše argumentujú tým, že ich hotel uistil že večierok spĺňal všetky nariadenia vlády.

Práve v tomto poslednom bode však spravili títo politici chybu. Írske vlády už tradične ponúkajú veľmi málo informácií, a tak si politici mysleli že keď budú zatĺkať, opäť im to prejde. Tentoraz sa však prerátali. Aj napriek skúpym a často protichodným informáciám o boji proti Covidu, bolo jasné že aspoň dvaja hostia večierka klamú. Minister poľnohospodárstva Dara Calleary bol na zasadaní vlády kde sa odsúhlasili nové reštrikcie. A sudca najvyššieho súdu Séamus Woulfe bol ešte týždeň predtým generálnym prokurátorom a priamo spolupracoval na príprave zákonov o reštrikciách. Jeden s jeho posledných činov vo svojej starej funkcii bolo odobrenie nového nariadenia, ktorým sa znížil limit na akcie z 50 na 6 ľudí (nehovoriac o tom, že akcia s vyše 80 ľuďmi porušovala aj predošlé nariadenie). Výhovorky takýchto politikov boli poslednou kvapkou v pohári pre ľudí ktorí trpezlivo znášali obmedzenia posledných päť mesiacov.

Osobitnou kapitolou a ukážkou najhrubšej arogancie moci bol Phil Hogan, dnes už bývalý komisár EK pre obchod. Hogan je v politike už 40 rokov, a napriek tomu že je mimoriadne nepopulárny v Írsku, vždy bol opätovne zvolený. Jeho problémy začali tým, že sa odmietol za účasť na večierku ospravedlniť. V priebehu nasledovných dní naňho média aj jednotlivci začali vyťahovať nové porušenia reštrikcií. Ukázalo sa, že sa po prílete z Belgicka neizoloval na 14 dní, ako bolo prikázané (v neskoršom rozhovore pre televíziu uviedol že neakceptuje toto nariadenie). Dvakrát navštívil okres s vysokou mierou nákazy, kam je zakázané cestovať. Toto sa snažil zatajiť, ale druhý raz ho v okrese zastavili policajti lebo pri šoférovaní telefonoval. Hoci toto je automaticky trestané pokutou a troma bodmi na vodičskom preukaze, on vyviazol s varovaním (médiá si preto teraz idú posvietiť na políciu). Hogan sa bránil tým, že nevyhnutné cesty do okresu boli dovolené, a on tam musel ísť si z bytu vyzdvihnúť pracovné dokumenty ohľadne rokovaní o Brexite. Tým však porušil bezpečnostné pravidlá Európskej Komisie o narábaní so senzitívnymi dokumentami. Vtedy sa do tohto prípadu zapojila aj prezidentka EK Usrula von der Leyen, ktorá mu nariadila pripraviť presný popis jeho pobytu v Írsku. Hoganov popis bol zverejnený, a okamžite sa našli vierohodní svedkovia ktorí ho videli počas jeho izolácie v rôznych mestách v Írsku, ktoré v dokumentácii neuviedol. Na druhý deň odstúpil zo svojej funkcie ale chybu nepriznal.

Po Hoganovej demisii sa pozornosť médií začína obracať na iných hostí. Zatiaľ to nie je overené, ale pošuškáva sa, že okrem poslancov, členov vlády a súdnictva boli na večierku aj členovia predstavenstva realitnej investičnej firmy Promontoria (vlastní ich investičná firma Cerberus), ktorá je v Írsku známa deložovaním neplatiacich nájomníkov z nehnuteľností bez súdneho príkazu. Ku dňu 1. Augusta vláda zrušila moratórium na nútené vysťahovanie nájomcov, ktorým majiteľ nehnuteľnosti dal výpoveď. Niekoľko dní na to sa médiami prehnala správa ako súkromná firma vyhadzuje rodinu z domu a ničí ich majetok, za asistencie policajtov. Ukázalo sa, že dom kúpila iná investičná firma patriaca firme Goldman Sachs, ktorá má podobné praktiky ako Promontoria. Na druhý deň súd rozhodol že vysťahovanie bolo nelegálne. Verejnosť, ktorá je už aj tak rozhorčená kvôli spôsobom ako zahraničné investičné firmy nadobúdajú nehnuteľnosti v Írsku a dvíhajú ceny nájomného, teraz pochopila ako blízko tieto firmy spolupracujú s Írskymi elitami. Na jednom večierku boli spolu zástupcovia týchto firiem, poslanci aj členovia vlády, ktorí im opätovne povolili deložovať nepohodlných nájomníkov, sudcovia ktorí budú rozhodovať o sporoch medzi nájomcami a týmito firmami, elitní novinári ktorí budú tieto prípady ignorovať, a dokonca aj vysokopostavení predstavitelia polície, ktorá už podľa súdu protizákonne pomáha pri násilných vysťahovaniach a odpúšťa tresty politikom.

Súčasná Írska vláda je na hrane kolapsu. Ľudia považujú nášho súčasného premiéra Micheala Martina za mimoriadne neschopného a jeho strana, Fiana Fail, už stratila vyše polovicu preferencií od volieb. Hlavný koaličný partner, Fine Gael, má najvyššie preferencie za posledných 40 rokov (napriek tomu že táto strana je zodpovedná za väčšinu mŕtvych počas krízy a nečinnosť v hasení ohnísk nákazy v domovoch dôchodcov a firmách na spracovanie mäsa), a predčasné voľby by im hrali do kariet. Strana Zelených má zlé skúsenosti s koalíciou s Fianna Fail, keď naposledy ju táto koalícia pripravila o miesto v parlamente na desať rokov. Teraz ide o to, aby si strany upratali nepohodlných politikov, ktorí sa ocitli v tomto škandále. Po tom, čo Fine Gael odstránila z očí verejnosti svojho člena Phila Hogana, jediný kto im to môže pokaziť je Brian Hayes, ktorý pozval predstaviteľov realitných firiem na večierok, a ktorý ešte nedávno bol poslancom a ministrom za ich stranu. Ľudia aj tak možno čoskoro zabudnú, a ďalej budú voliť tie isté rodiny politikov ktoré vždy volili ich rodičia. Možno dokonca Irish Examiner, ktorý ako prvý priniesol správu o večierku parlamentného golfového klubu, zanikne alebo bude oklieštený (vlastní ho Irish Times, ktoré aktívne a veľmi okato podporujú každú vládu). Ale v dobe alternatív k tradičným médiám si snáď dosť ľudí bude pamätať ako vládni politici ignorovali nariadenia vlastnej vlády, aby sa spoločne so zahraničnými investormi bavili o výpredaji Írskych nehnuteľností.