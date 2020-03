Štatistický argument proti koalícii s OĽaNO

Pred štyrmi rokmi som sem napísal článok s názvom „Štatistický argument proti koalícii so Smerom“. Štatistiky sa nezmenili, a hoci si myslím že páni Kollár, Sulík a Kiska nemajú moc na výber, môžu sa pripraviť na boj o prežitie.

V roku 2016 som poukázal na to, že malé strany vo vládnych koalíciách môžu očakávať prepad v nasledovných voľbách. V tej dobe vyše 80% takýchto strán stratilo v ďalších voľbách, v priemere 27% hlasov. To som ešte nevedel aký masaker čakal partnerov Smeru. Sieť sa okamžite rozpadla a jej predseda Radoslav Procházka si zničil svoju politickú kariéru. Most stratil vyše 68% a SNS vyše 63% svojich voličov. Obe strany skončili mimo parlamentu, a Most dokonca bez štátneho príspevku.

Za posledné štyri roky som svoj štatistický model upravoval. Nové voľby v krajinách EÚ priniesli ďalšie dáta na spracovanie, a moje diskusie na rôznych politických a štatistických fórach mi pomohli pochopiť čo vlastne vidím. Zistil som, že priemerná strata malých koaličných partnerov sa dá pomerne ľahko vypočítať. Bohužiaľ, moja rovnica vysvetľuje iba okolo 20% variácie okolo priemeru, a tak rozsah predpokladaných volebných výsledkov je pomerne široký. Pozeral som na množstvo dát, a nakoniec som prišiel s jednoduchou lineárnou rovnicou:

Zmena volebného výsledku za 4 roky = -6,3 x súčasný volebný výsledok + 0,2

(Mám tam viac desatinných čísiel, ale pre jednoduchosť som to skrátil.)

Tak napríklad strana, ktorá získa 8% vo voľbách a ide do koalície s oveľa väčšou stranou môže čakať že v priemere stratí okolo 30% hlasov v nasledovných voľbách a skončí s 5,55%. Avšak kvôli vysokej variácii, na 95% výsledok tejto strany bude niekde medzi 1,5 a 9,7 percentami. Ak aplikujem túto rovnicu na malých koaličných partnerov pána Matoviča, vyjdú mi nasledovné výsledky: Sme Rodina a SaS by mali byť v roku 2024 nad hranicou zvoliteľnosti, s 5,6 a 5,02 percentami. Za Ľudí by malo padnúť v priemere na 4,82%. Nasledovná grafika ukazuje kde by sa tieto tri strany mali vo voľbách v roku 2024 umiestniť.

Znamená to že ísť do vládnej koalície je pre tieto tri strany zlý nápad? Áno aj nie. Naozaj riskujú, že sa nabudúce do parlamentu nedostanú. Ale na druhej strane sa môžu rozhodnúť že riziko ďalšej vlády Smeru by bolo oveľa väčšie. Hlavne si treba uvedomiť že táto rovnica neopisuje nemenný prírodný zákon; ľudské správanie je nevyspytateľné.

Keď som pozeral na kvality rôznych vlád a ich strán, zdalo sa mi že menšie strany majú v koalícii oveľa menej moci ako veľké strany a musia sa viac vzdať tých hodnôt ktoré si ich voliči cenia. Strany, ktoré dokázali presadiť svoje hodnoty aj proti silnejšiemu partnerovi videli prílev voličov. Na Slovensku to znamená že menšie strany sa nesmú podriadiť OĽaNO, ale musia sa snažiť presadiť aj svoje sľudy. Toto zapríčiní trenice vo vláde, ale pevne dúfam že naši politici sú už natoľko skúsení a hlavne pragmatickí (a podaktorí sa poučili zo svojich minulých chýb), že udržia svoju koalíciu pokope najbližšie štyri roky.